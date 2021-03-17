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وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع السويد

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القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، لقاءً عبر  خاصية "الفيديو كونفرانس" مع وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى، والبنية التحتية.

 

وأعربا عن أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والتنمية، كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات جائحة ""، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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