شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. موجة حارة من السبت لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس، تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (8-9) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الطقس سيكون حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة 32 درجة. وفيما يلى موجز أخبار مصر..





الأرصاد: موجة حارة من السبت لمدة 3 أيام والعظمى بالقاهرة تصل 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس، تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الطقس سيكون حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة 32 درجة.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





"البنك المركزى" يكشف شروط مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطى الدخل، مشيرا في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودى الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه، على ألا يزيد دخل الأعزب عن 4500 جنيها، والأسرة 6 آلاف جنيها شهريا.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما، بالنسبة لمحدودي الدخل، بفائدة 3 %.

وبالحديث عن الدخل المتوسط، أوضح "نجم"، أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطى الدخل، لا يزيد عن مليون جنيها، مشترطا ألا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و 14 ألف للأسرة شهريًا.





التعليم تعلن جدول امتحان المصريين بالخارج من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، التى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.

وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.





التعليم تعلن إتاحة ملف الأنشطة للصفوف الدراسية الأولى بدءا من 23 مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات)، في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات المصريين في الخارج للعام الدراسي 2021/2020.

وأكدت الوزارة أن ملفات الأنشطة سوف يتاح تحميلها اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضحت أنه على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافي في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها، لافتة إلى أنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.