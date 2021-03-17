شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 63 محضرا لرفع الإشغالات في الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الأربعاء، حملة مكبرة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف منير، نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار، واللواء رفعت عبدالصمد، مساعد مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 63 محضرا تضمنت 12 محضرا لرفع الإشغالات، و9 محاضر نظافة عامة، و7 محاضر مضبوطات متنوعة، و3 محاضر لباعة جائلين، و32 إزالة إدارية.