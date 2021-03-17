شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية ( شرم الشيخ ) مع السفينة البرمائية الأمريكية ( USS SOMERSET- LPD 25 ) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى .

تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف ( سطحى / جوى / تحت السطح / إلكترونى ) بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى في مناطق العمليات بالبحر الأحمر .

وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية .