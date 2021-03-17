شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد المنشآت الخدمية في مدينة مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،، عدداً من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومعاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

فتفقد محافظ كفرالشيخ، قرية إبيانة، لمناقشة إقامة وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية من بينها إقامة مجمع خدمي ليضم «جمعية زراعية، ومكتب تضامن إجتماعي، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء مركز شباب وملعب خماسي، فضلاً عن إنشاء وتطوير مدارس مرحلتي الإبتدائية والإعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الإتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، بالإضافة إلى تكاسي وتبطين ترع القرية، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».