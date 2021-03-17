شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمهات المثاليات بمديرية الشباب والرياضه في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حفلها السنوى «يوم الام» لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات العامة بالمديرية والإدارات الفرعية.

حضر الحفل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، ومديرى إلادارات.

اكد «الصبروط» في كلمته عن تقدير الدولة الدائم لـ المرأة المصرية، لأنها كل شئ في هذه الحياة فهى التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، فهى الشئ الثمين الذي لا يكرر مرتين في الحياة، فهى القلب الذي يعطى ويضحى من غير مقابل، ومنشئة للأجيال، ولا يصلح المجتمع إلا بوجودها.

وشهد الحفل إلقاء الشعر من الطليعة بسمة تامر من مركز شباب كفر الجزار التابع لإدارة شباب بنها، وفى نهاية الحفل تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

تكريم الام المثاليه بشباب القليوبية

تكريم الام المثاليه بشباب القليوبية

تكريم الام المثاليه بشباب القليوبية

تكريم الام المثاليه بشباب القليوبية