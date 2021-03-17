شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة علي إنشاء سجل وغرفة تجارية بمدينة القصير بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد رضا عبدالجليل ،عضو مجلس إدارة الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس غرفة البحر الأحمرالتجارية، أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على إنشاء وفتح مكتب للغرفة التجارية بمدينة القصير ومكتب للسجل التجاري، وذلك ردا على كتاب الغرفة التجارية بالمحافظة رقم 10 المؤرخ في الثاني من فبراير 2021، والذي تضمن موافقة مجلس الإدارة بجلسة 9 ديسمبر2020 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح فرع الغرفة بمدينة القصير.

وأضاف "رضا"، بأن خطاب الوزارة الوارد للغرفة ، أفاد بأنه لا مانع من فتح المكتب مع مراعاة كافة الشروط والضوابط الواردة بالبرتوكول المعمول به في كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية .