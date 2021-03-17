شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر » تعلن قطع المياه 5 ساعات لأعمال تعقيم «الساحة الرضوانية» الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه بمناطق ( نجع عمرون - الدويكات - نجع عبد العزيز - الفخرانية - طبش - راس الجسر - ابو عطيون - الكريشان - العبابدة شرق - حسب ربه الشرقى - الصوالحة - حى الزهور - الحميات - قوات الامن - المعالجة ) بمركز ومدينة البياضية، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٢ من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٢ ظهراً ، وذلك ضمن تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للحاويات والفلاتر والخزان بمحطة الساحة الرضوانية الجديدة بالبغدادي .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى .