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شكرا لقرائتكم خبر عن أرضعته مسلمة ورسم 1118 أسقفا ومطرانا وكاهنا.. 35 معلومة عن البابا شنودة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وبلاد المهجر، بالذكرى التاسعة لنياحة البابا شنودة الثالث، البابا رقم 117 في تاريخ الباباوات.
وتنشر «المصرى اليوم»، 35 معلومة عن المتنيح البابا شنودة الثالث، وهى أنه وُلِدَ في 3 أغسطس 1923م، باسم نظير جيد روفائيل في قرية سَلاَّم بأسيوط، وأرضعته جارته المسلمة وقتما كان طفلاً رضيعاً.
- اجتاز مراحله التعليمية الأولى في دمنهور والاسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الإيمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر.
- في سنة 1939م بدأ خدمته في مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة.
- أتقَنَ الشعر منذ عام 1939م، وكتب كثيرًا من القصائد الشعرية.
- وفى سنة 1946م بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر.
- وفى سنة 1946م التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج بها سنة 1949م
- وفى سنة 1947م حصل على ليسـانس الآداب قسـم التـاريــــخ من كـلية الآداب بجامعـة فـؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، والتحق بالقوات المسلحة- مدرسة المشاة- وكان أول الخريجين من الضباط الاحتياط سنة 1947م.
- عمل في مجال التدريس، عمِلَ مُدَرِسًا للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.
- تخرَّج في الكلية الإكليريكية «القسم المسائي» سنة 1949م، وكان الأول على الخريجين- فعُيِّنِ مُدرّسًا للتدريس بالإكليريكية.
- في سنة 1949م تَكَرَّسَ للخدمة في الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد (في اكتوبر 1949م) إلى وقت رهبنته (في يوليو 1954م).
- فى 18 يوليو 1954م ترهب بدير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيـوس السريانى وصار أمينا لمكتبة دير السريان.
- من عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغار تبعد حوالى 12 كيلومتر عن مبني الدير، مكرسًا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.
- تمت سـيامته قساً يوم الأحد 31 أغسطس 1958م بيد أنبا ثاؤفيلس أسقف الدير وقتذاك.
- فى يونيو 1959م اختاره القديس البابا كيرلس السادس ليكون سكرتير خاص له.
- فى فترة السكرتارية قام بوضع طقس مسحة الملوك الأرثوذكس وقد مُسحَ بعدها الإمبراطور هيلاسيلاسى كملك مسيحى بيد القديس البـــــابا كيرلس السادس .
- قام بوضع طقس رسامة جاثليق لإثيوبيا .
- قام بتحضير وكتابة مذكرة خاصة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، عُرفت بمذكرة البـــــابا كيرلس للأحوال الشخصية .
- فى 30 سبتمبر 1962م تمت سيامته بيد البابا كيرلس السادس، أول أسقف للتعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في 30 سبتمبر 1962م.
- بدأ بالتدريس في الكلية الأكليريكية بنفسه وفتح القسم المسائي أمام الجامعيين وقبل بها الفتيات.
- أسس اجتماعات روحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبا رويس بالعباسية واستمر فيها حتى نياحته سنة 2012م.
- في يناير 1965م أصدر العدد الأول من مجلة “الكرازة”، واستمر في تحريرها حتى نياحته سنة 2012م وأكمل المسيرة من بعده قداسة البابا المُعَظَّمْ تواضروس الثاني في إصدارها.
- في سنة 1966م أصبح عضوًا بنقابة الصحفيين.
- بعد نياحة البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس 1971م، تم تزكيته من المجمع المقدس بكامله للجلوس على الكرسى البابوي.
- أجريت الإنتخابات حسب اللأئحة التي انتخب بها البـــــابا كيرلس السادس ( وعرفت بلائحة ٥٧ ) وكان الأنبا شنوده ضمن الثلاثة [ الأنبا صموئيل اسقف الخدمات- الأنبا شنوده اسقف التعليم- الراهب القمص تيموثاوس المقارى ] الذين اختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971م.
- فى يوم الأحد 31 أكتوبر 1971م اختارته السماء بالقرعة الهيكلية.
- فى يوم الأحد 14 نوفمبر 1971م تم تتويجه وتجليسه على الكرس البابوي البابا 117 للكرازة المرقسية.
- من اول يوم اهتم بالوعظ وتعليم الشعب ورعايته، ورسامة الأساقفة لانتشار الرعاية ونهض للاديرة والرهبنة الاكليريكية والمعاهد الدينية العليا امتدت الكلية الإكليريكية في عهده، وأصبح لها 16 فرعًا في مصر وخارجها.
- في سنة 1973م أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولى.
- أسس معهد الرعاية والتربية 1974م، ومعهد الكتاب المقدس سنة 1974
- فى 1976م تأسست أسقفية عامة لشئون أفريقيا،وفى 25 مايو 1980م أسس أسقفية لخدمة الشباب، وصدرت في عهده بعض اللوائح المنظمة للعمل الكنسى، منها أهمها لائحة المجمع المقدس (1985م) وعند كتابة البند الخاص بالبابا البطريرك في لائحة المجمع ترك قداسته جلسة المجمع ليترك الحرية للأباء المطارنة والأساقفة ليكتبوا هذا البند وهم في حرية كاملة.
- في يناير 1991م اختير رئيساً لمجلس الكنائس العالم عن الارثوذكس الشرقيون لأكثر من دورة، وقام بإبرام العديد من الاتفاقيات المسكونية، والمؤتمرات واللقاءات والحوارات اللاهوتية والمسكونية.
- فى 8 نوفمبر 1994م اختير رئيسـاً لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وتجدد انتخابه لمرة ثانية سنة 1998م، ولمرة ثالثة 2003م.
- فى 1995م تأسست أسقفية للكرازة ومؤسسة مار مرقس لدراسات التاريــــخ القبطى (1998م)، في 1996 اهتم بخدمة الفقراء ورئس بنفسه اجتماع لجنة البر لرعاية المحتاجين كل اسبوع بالقاهرة والاسكندرية حتي يوم نياحته ونشر وشجع فكر انتشارها في كل الابروشيات
- قام بـ 104 رحلة خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية للعديد من الدول وفى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
- قام بسيامة أول بطريرك لإريتريا وهو أبونا فيلبس الأول 1998م، كما قام بسيامة أبونا أنطونيوس الأول بطريرك لإريتريا 2004م.
- قام بسـيامة 117 مطرانا وأسقفا وخورى ايبسكوبوس، وكذلك سيامة 1001 كاهن للقاهرة والاسكندرية وبلاد المهجر، وقام بعمل الـميرون المقـدس سبع مرات، منهم مرة لكنيسة إريتريا بأريتريا .
- تم انشاء المقر البابوي بمنطقة الأنبا رويس بالعباسية وافتتحه يناير 1985 وتأسست في عهده مراكز ومؤسسات علمية وثقافية، منها: مؤسسة مار مرقس لدراسات التاريــــخ القبطى (1998م)، ومركز البابا شنودة للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات (15 نوفمبر 2000م)، المركز الثقافى القبطى الأرثوذكس (2008م)،
- وانطلقت في عهده قنوات فضائية قبطية:
قناة آغابى (2005م)،
وقناة CTV (2007م)،
وقناة لوجوس (2010م)،
وقناة مار مرقس مى سات (2011م).
- نَمَتْ الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات العالم: أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية وأسس إيبارشيات جديدة واذداد في عهده عدد الكنائس القبطية في أوربا وأمريكا واستراليا من 7 كنائس، إلى عند نياحته أصبح العدد 450 كنيسة .
- حصل على الإعتراف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كل دول العالم، كل دولة حسب قانونها وذلك من داخل البرلمان الخاص بكل دولة.
- بالرغم من مسؤولياته العديدة والمتنوعة إلا أنه كان يقضى ثلاثة أيام أسبوعيا في الدير، ولحب قداسته لحياة الرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية، حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات وإنشاء العديد من الأديرة القبطية داخل وخارج مصر .
- قام بافتقاد إيبارشيات مصر والخارج عدة مرات، وكذلك افتقاد كنائس مصر وبلاد المهجر، وافتقاد الأديرة داخل مصر وخارجها.
- اهتم بخدمة المرأة؛ وقام بتشكيل لجنة المرأة، وسمح للمرأة بالدراسة بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، وقام بتعيينها مدرسًا بالكلية الإكليريكية (والمعاهد الدينية لتدريس علم اللاهوت)، وسمح لها بعضوية المجلس الملي، وعضوية مجالس الكنائس.
- كانت له مواقف وطنية كثيرة ومنها: مساندة القضية الفلسطينية، وقضية القدس، ومساندة الوطن خلال حرب 6 أكتوبر 1973 .
- مؤلفاته يبلغ عددها حوالى 150 كتابا، وتشمل العديد من المجالات الروحية واللاهوتية والعقائدية وغيرها، وتمت ترجمة العديد من مؤلفاته إلى لغات متعددة.
- كانت له مقالات صحفية بعدد من الصحف، وله حوالى 20 قصيدة روحية غالبيتها تحولت إلى ترانيم في الكنيسة إلى جـانب العديد من أبيـات الشعر، وغيرها.
- حصل على تسع شهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات العالم في أوروبا وأمريكا وأستراليا
- حصل على العديد من الجوائز مثل؛ جائزة أفضل واعظ ومعلم للدين المسيحي في العالم 1978م من مؤسسة Browning الأمريكية، وجائزة أوجوسبورج الألمانية للسلام. كما حصل على وسام الصليب الأكبر للقديس أغناطيوس من الكنيسة السريانية.
- تميزت حياته الروحانية والتقوى والمحافظة على الإيمان والرعاية والتعليم والصفح عن المخطئين وتنيح قداسة البابا شنودة الثالث مساء يوم السبت 8 برمهات 1728 ش الموافق 17 مارس 2012م،
- دفن بمدفن خاص بدير القديس الأنبا بيشوي.
- جلس على الكرس البطريركى لمدة 40 سنة و4 أشهر و3 أيام وبهذا يُعد هو السابع من البابوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرس المرقس، وعاش 88 سنة و7 أشهر و14 يوم.
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