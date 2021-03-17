أرضعته مسلمة ورسم 1118 أسقفا ومطرانا وكاهنا.. 35 معلومة عن البابا شنودة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وبلاد المهجر، بالذكرى التاسعة لنياحة البابا شنودة الثالث، البابا رقم 117 في تاريخ الباباوات.

وتنشر «المصرى اليوم»، 35 معلومة عن المتنيح البابا شنودة الثالث، وهى أنه وُلِدَ في 3 أغسطس 1923م، باسم نظير جيد روفائيل في قرية سَلاَّم بأسيوط، وأرضعته جارته المسلمة وقتما كان طفلاً رضيعاً.

- اجتاز مراحله التعليمية الأولى في دمنهور والاسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الإيمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر.

- في سنة 1939م بدأ خدمته في مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة.

أرضعته مسلمة ورسم 117 أسقف ومطران و1001 كاهناً .. 35 معلومة عن البابا شنودة (تعرف عليها)

- أتقَنَ الشعر منذ عام 1939م، وكتب كثيرًا من القصائد الشعرية.

- وفى سنة 1946م بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر.

- وفى سنة 1946م التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج بها سنة 1949م

- وفى سنة 1947م حصل على ليسـانس الآداب قسـم التـاريــــخ من كـلية الآداب بجامعـة فـؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، والتحق بالقوات المسلحة- مدرسة المشاة- وكان أول الخريجين من الضباط الاحتياط سنة 1947م.

- عمل في مجال التدريس، عمِلَ مُدَرِسًا للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.

- تخرَّج في الكلية الإكليريكية «القسم المسائي» سنة 1949م، وكان الأول على الخريجين- فعُيِّنِ مُدرّسًا للتدريس بالإكليريكية.

أرضعته مسلمة ورسم 117 أسقف ومطران و1001 كاهناً .. 35 معلومة عن البابا شنودة (تعرف عليها)

- في سنة 1949م تَكَرَّسَ للخدمة في الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد (في اكتوبر 1949م) إلى وقت رهبنته (في يوليو 1954م).

- فى 18 يوليو 1954م ترهب بدير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيـوس السريانى وصار أمينا لمكتبة دير السريان.

- من عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغار تبعد حوالى 12 كيلومتر عن مبني الدير، مكرسًا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

- تمت سـيامته قساً يوم الأحد 31 أغسطس 1958م بيد أنبا ثاؤفيلس أسقف الدير وقتذاك.

- فى يونيو 1959م اختاره القديس البابا كيرلس السادس ليكون سكرتير خاص له.

- فى فترة السكرتارية قام بوضع طقس مسحة الملوك الأرثوذكس وقد مُسحَ بعدها الإمبراطور هيلاسيلاسى كملك مسيحى بيد القديس البـــــابا كيرلس السادس .

- قام بوضع طقس رسامة جاثليق لإثيوبيا .

- قام بتحضير وكتابة مذكرة خاصة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، عُرفت بمذكرة البـــــابا كيرلس للأحوال الشخصية .

- فى 30 سبتمبر 1962م تمت سيامته بيد البابا كيرلس السادس، أول أسقف للتعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في 30 سبتمبر 1962م.

- بدأ بالتدريس في الكلية الأكليريكية بنفسه وفتح القسم المسائي أمام الجامعيين وقبل بها الفتيات.

- أسس اجتماعات روحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبا رويس بالعباسية واستمر فيها حتى نياحته سنة 2012م.

- في يناير 1965م أصدر العدد الأول من مجلة “الكرازة”، واستمر في تحريرها حتى نياحته سنة 2012م وأكمل المسيرة من بعده قداسة البابا المُعَظَّمْ تواضروس الثاني في إصدارها.

- في سنة 1966م أصبح عضوًا بنقابة الصحفيين.

أرضعته مسلمة ورسم 117 أسقف ومطران و1001 كاهناً .. 35 معلومة عن البابا شنودة (تعرف عليها)

- بعد نياحة البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس 1971م، تم تزكيته من المجمع المقدس بكامله للجلوس على الكرسى البابوي.

- أجريت الإنتخابات حسب اللأئحة التي انتخب بها البـــــابا كيرلس السادس ( وعرفت بلائحة ٥٧ ) وكان الأنبا شنوده ضمن الثلاثة [ الأنبا صموئيل اسقف الخدمات- الأنبا شنوده اسقف التعليم- الراهب القمص تيموثاوس المقارى ] الذين اختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971م.

- فى يوم الأحد 31 أكتوبر 1971م اختارته السماء بالقرعة الهيكلية.

- فى يوم الأحد 14 نوفمبر 1971م تم تتويجه وتجليسه على الكرس البابوي البابا 117 للكرازة المرقسية.

- من اول يوم اهتم بالوعظ وتعليم الشعب ورعايته، ورسامة الأساقفة لانتشار الرعاية ونهض للاديرة والرهبنة الاكليريكية والمعاهد الدينية العليا امتدت الكلية الإكليريكية في عهده، وأصبح لها 16 فرعًا في مصر وخارجها.

- في سنة 1973م أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولى.

- أسس معهد الرعاية والتربية 1974م، ومعهد الكتاب المقدس سنة 1974

- فى 1976م تأسست أسقفية عامة لشئون أفريقيا،وفى 25 مايو 1980م أسس أسقفية لخدمة الشباب، وصدرت في عهده بعض اللوائح المنظمة للعمل الكنسى، منها أهمها لائحة المجمع المقدس (1985م) وعند كتابة البند الخاص بالبابا البطريرك في لائحة المجمع ترك قداسته جلسة المجمع ليترك الحرية للأباء المطارنة والأساقفة ليكتبوا هذا البند وهم في حرية كاملة.

- في يناير 1991م اختير رئيساً لمجلس الكنائس العالم عن الارثوذكس الشرقيون لأكثر من دورة، وقام بإبرام العديد من الاتفاقيات المسكونية، والمؤتمرات واللقاءات والحوارات اللاهوتية والمسكونية.

- فى 8 نوفمبر 1994م اختير رئيسـاً لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وتجدد انتخابه لمرة ثانية سنة 1998م، ولمرة ثالثة 2003م.

أرضعته مسلمة ورسم 117 أسقف ومطران و1001 كاهناً .. 35 معلومة عن البابا شنودة (تعرف عليها)

- فى 1995م تأسست أسقفية للكرازة ومؤسسة مار مرقس لدراسات التاريــــخ القبطى (1998م)، في 1996 اهتم بخدمة الفقراء ورئس بنفسه اجتماع لجنة البر لرعاية المحتاجين كل اسبوع بالقاهرة والاسكندرية حتي يوم نياحته ونشر وشجع فكر انتشارها في كل الابروشيات

- قام بـ 104 رحلة خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية للعديد من الدول وفى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

- قام بسيامة أول بطريرك لإريتريا وهو أبونا فيلبس الأول 1998م، كما قام بسيامة أبونا أنطونيوس الأول بطريرك لإريتريا 2004م.

- قام بسـيامة 117 مطرانا وأسقفا وخورى ايبسكوبوس، وكذلك سيامة 1001 كاهن للقاهرة والاسكندرية وبلاد المهجر، وقام بعمل الـميرون المقـدس سبع مرات، منهم مرة لكنيسة إريتريا بأريتريا .

- تم انشاء المقر البابوي بمنطقة الأنبا رويس بالعباسية وافتتحه يناير 1985 وتأسست في عهده مراكز ومؤسسات علمية وثقافية، منها: مؤسسة مار مرقس لدراسات التاريــــخ القبطى (1998م)، ومركز البابا شنودة للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات (15 نوفمبر 2000م)، المركز الثقافى القبطى الأرثوذكس (2008م)،

- وانطلقت في عهده قنوات فضائية قبطية:

قناة آغابى (2005م)،

وقناة CTV (2007م)،

وقناة لوجوس (2010م)،

وقناة مار مرقس مى سات (2011م).

- نَمَتْ الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات العالم: أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية وأسس إيبارشيات جديدة واذداد في عهده عدد الكنائس القبطية في أوربا وأمريكا واستراليا من 7 كنائس، إلى عند نياحته أصبح العدد 450 كنيسة .

- حصل على الإعتراف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كل دول العالم، كل دولة حسب قانونها وذلك من داخل البرلمان الخاص بكل دولة.

- بالرغم من مسؤولياته العديدة والمتنوعة إلا أنه كان يقضى ثلاثة أيام أسبوعيا في الدير، ولحب قداسته لحياة الرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية، حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات وإنشاء العديد من الأديرة القبطية داخل وخارج مصر .

- قام بافتقاد إيبارشيات مصر والخارج عدة مرات، وكذلك افتقاد كنائس مصر وبلاد المهجر، وافتقاد الأديرة داخل مصر وخارجها.

- اهتم بخدمة المرأة؛ وقام بتشكيل لجنة المرأة، وسمح للمرأة بالدراسة بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، وقام بتعيينها مدرسًا بالكلية الإكليريكية (والمعاهد الدينية لتدريس علم اللاهوت)، وسمح لها بعضوية المجلس الملي، وعضوية مجالس الكنائس.

- كانت له مواقف وطنية كثيرة ومنها: مساندة القضية الفلسطينية، وقضية القدس، ومساندة الوطن خلال حرب 6 أكتوبر 1973 .

- مؤلفاته يبلغ عددها حوالى 150 كتابا، وتشمل العديد من المجالات الروحية واللاهوتية والعقائدية وغيرها، وتمت ترجمة العديد من مؤلفاته إلى لغات متعددة.

- كانت له مقالات صحفية بعدد من الصحف، وله حوالى 20 قصيدة روحية غالبيتها تحولت إلى ترانيم في الكنيسة إلى جـانب العديد من أبيـات الشعر، وغيرها.

- حصل على تسع شهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات العالم في أوروبا وأمريكا وأستراليا

- حصل على العديد من الجوائز مثل؛ جائزة أفضل واعظ ومعلم للدين المسيحي في العالم 1978م من مؤسسة Browning الأمريكية، وجائزة أوجوسبورج الألمانية للسلام. كما حصل على وسام الصليب الأكبر للقديس أغناطيوس من الكنيسة السريانية.

- تميزت حياته الروحانية والتقوى والمحافظة على الإيمان والرعاية والتعليم والصفح عن المخطئين وتنيح قداسة البابا شنودة الثالث مساء يوم السبت 8 برمهات 1728 ش الموافق 17 مارس 2012م،

- دفن بمدفن خاص بدير القديس الأنبا بيشوي.

- جلس على الكرس البطريركى لمدة 40 سنة و4 أشهر و3 أيام وبهذا يُعد هو السابع من البابوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرس المرقس، وعاش 88 سنة و7 أشهر و14 يوم.

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