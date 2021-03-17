شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر «المصرى اليوم» و3 طلبات إحاطة..تشميع مصنع «العظم» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، مصنع الأعلاف الموجود داخل مجزر عبدالقادر الآلى المعروف لدى الأهالي بـ«مصنع العظم»، بمنطقة زاوية عبدالقادر العامرية غرب الإسكندرية، والمقيد بالسجل الصناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برقم 02000764 لسنة 2017، نظرا لخطورته الداهمة على صحة الأهالي المجاورين له.

بعد نشر "المصرى اليوم" و3 طلبات احاطة .. تشميع مصنع "العظم" فى الاسكندرية (صور)

وذكرت وزارة البيئة في بيان لها اليوم أنه في إطار الزيارة المفاجئة التي قامت بها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمصنع للوقوف على المخالفات البيئية الناجمة عن تلك المنشأة خلال جولتها الأخيرة بمحافظة الإسكندرية وإيماءً إلى الشكاوى المتكررة الواردة إلى وزارة البيئة من أهالي منطقة زاوية عبدالقادر بالتضرر من صدور إنبعاثات شديدة وروائح كريهة من هذا المصنع، وعقب تفقد الوزيرة للمنشأة وجهت بتشكيل لجنة مشتركة على الفور من فرع جهاز شؤون البيئة بالاسكندرية وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لمعاينة المنشأة وحصر المخالفات البيئية الناتجة عنها، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.

بعد نشر "المصرى اليوم" و3 طلبات احاطة .. تشميع مصنع "العظم" فى الاسكندرية (صور)

وتبين للجنة بعد إجراء المعاينات الميدانية وعمل القياسات البيئية اللازمة للمصنع لتقييم مصادر التلوث عن رصد مخالفات بيئية ومخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بالموافقة البيئية الصادرة للمنشأة حيث جاءت نتائج القياسات أيضًا غير مطابقة للحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

بعد نشر "المصرى اليوم" و3 طلبات احاطة .. تشميع مصنع "العظم" فى الاسكندرية (صور)

كانت «المصرى اليوم«، نشرت موضوع عن المصنع بتاريخ 10 مارس الجاري تحت عنوان «أظافر وعظام محروقة تنذر بكارثة».. ما مصدر الروائح الكريهة في العامرية؟ (مستندات وصور)، فضلا عن تقديم 3 نواب طلبات إحاطة للمجلس.

بعد نشر "المصرى اليوم" و3 طلبات احاطة .. تشميع مصنع "العظم" فى الاسكندرية (صور)

وأكد البيان أن لجنة المعاينة المشتركة قامت برفع تقاريرها إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المنشآت الصناعية والتى قامت باتخاذ قرار غلق المصنع حفاظًا على البيئة وصحة الأهالى بالمنطقة، وتوجهت اللجنة اليوم للمنشأة ممثلة في مسئولى جهاز شؤون البيئة بالاسكندرية ومسئولى هيئة التنمية الصناعية وقوات الأمن وتم تنفيذ الغلق وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر.

بعد نشر "المصرى اليوم" و3 طلبات احاطة .. تشميع مصنع "العظم" فى الاسكندرية (صور)

وأوضح البيان أن ذلك يأتى في إطار الدور التي تقوم به وزارة البيئة بالتأكيد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب حفاظًا على صحة الأهالي من وقوع أي ضرر بيئي، إضافة إلى المتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تقوم الوزارة وفرق التفتيش البيئي باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

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