شكرا لقرائتكم خبر عن «طب بنها» تنظم ورشة لدعم المتعاملين مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية طب بنها، ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف، الأربعاء، بقاعة مجلس الكلية، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستتشفيات الجامعية ببنها، والدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة شيرين الخولي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم.

قال بيان صحفي، إن الورشة تستمر على مدار اليوم وغدا، ضمن مبادرة تتبنها كلية طب بنها لبيئة عمل صحية، حاضر فيها عدد من المحاضرين بالمجلس القومي للمرأة وعلى رأسهم الدكتورة آمال فلبيب المستشار الصحي بالمجلس القومي للمرأة.

تم خلال الندوة التعريف بأشكال العنف، وعرض عدد من النماذج لنساء معنفات حول العالم، مع عرض الإحصائيات حول عدد المعنفات في مصر وأسباب العنف، وموقفهم من الإيذاء البدني.

وأكد عميد الكلية، على أهمية التوعية الصحية بكيفية التعامل مع المعنفات، موجها الشكر للقائمين على تنظيم هذه الورشة في إطار تفعيل الدور المجتمعي للكلية.

ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بطب بنها

ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بطب بنها

ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بطب بنها

ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بطب بنها

ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بطب بنها

ورشة تدريب لدعم مقدمي الخدمات الصحية على التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بطب بنها