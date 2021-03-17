شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة في القاهرة والمحافظات (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 18 مارس إلى الثلاثاء 23 مارس 2021 حيث حذرت باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 18 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 19 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- حالة الطقس السبت 20 مارس 2021:

أتربة عالقة نهارا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا فى مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021:

أتربة عالقة نهارا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

أتربة عالقة نهارا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا.

- حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس 2021 :

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس من الخميس 18 مارس 2021 إلى الثلاثاء 23 مارس2021



