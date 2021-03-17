شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر تحت اشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الاقصر الحكمدار واللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر بمناطق موقف ارمنت، الكرنك ،نجع الطويل، شرق السكةوشوارع الصنايع، المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 105محضر تضمنت 19محضر إشغالات، 7محاضر نظافة عامة، 11محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة و9 محضر لباعة جائلين، و57ازالات إدارية كما تم ضبط عدد ٦ميكروفونات ازعاج من الباعة الجائلين.

وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.