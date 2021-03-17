شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة حول مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.

قالت ازهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، إن الندوة حاضر بها احمد عبدالخالق محمد سلطان ، عضو وحدة حياة كريمة ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، حيث أوضح أن هذه المبادرة بدأت منذ عام ٢٠١٧ لتشمل القرى وتقديم الخدمات، وتهدف المبادرة الى توفير الخدمات والنهوض بحياة المواطن نفسه حيث يتم رفع كفاءة كافة القطاعات فى القرية من صرف صحى وتجديد شبكة المياه وتطوير شبكات الكهرباء وبناء وحدات صحية وبيطرية ، وبناء مدارس ومراكز شباب ومكاتب بريد حيث يكون هناك مجمع خدمات مصغر فى كل قرية وذلك للتسهيل على المواطن.

وقالت إن الندوة شملت عدد القرى التى تدخل ضمن المبادرة فى مركز الفرافرة يصل إلى ٢٨ قرية بالإضافة إلى القرى التى كانت فى المرحلة الأولى والثانية فى مركزى الخارجة والداخلة وباريس، والمبادرة ستعمل على تغير شكل الحياة فى الريف المصرى وبناء الإنسان.