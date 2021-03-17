شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يلتقي عددا من سفراء الدول الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة أمس، عددا من سفراء الدول الأجنبية.

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‏ حيث التقى البابا كلا من سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة الدكتور سيريل نون، و السفير محمد مُحِق ، السفير فوق العادة والمفوض من جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى جمهورية مصر العربية، ودول شمال إفريقيا، والسودان.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة امس، سفير أستراليا بمصر السيد جلين مايلزم .

وتضمنت اللقاءات سفير سويسرا بمصر السيد بول جارنييه وبرفقته نائب رئيس البعثة الدبلوماسية د. فرانسيس بيكاند.

في سياق متصل، يلقي البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويستأنف البابا عظته بعد توقف لمدة شهر بسبب مناسبات من أبرزها ترأس البابا رسامة أساقفة جدد بالكنيسة، و طقس صنع زيت الميرون المقدس، والاحتفال بالذكري الـ ٥٠ لنياحة البابا كيرليس السادس.

وتننقل القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية، القدست على الهواء مباشرة، استمرارا لمواصلة الكنيسة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تواضروس الثاني يلتقي عددا من سفراء الدول الأجنبية

تواضروس الثاني يلتقي عددا من سفراء الدول الأجنبية

تواضروس الثاني يلتقي عددا من سفراء الدول الأجنبية

تواضروس الثاني يلتقي عددا من سفراء الدول الأجنبية