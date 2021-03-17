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كيف تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة بطريقة صحيحة عند شراء الأجهزة الكهربائية؟

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كيفية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة بالأجهزة الكهربائية عند شرائها، وهى كالآتى:

 

- بطاقة كفاءة الطاقة هى بطاقة توعـوية تساعد المستهلك على اتباع طريقا موثوقا للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية.

 

 - يعبر عن مستويات الكفاءة بالألوان والأحرف الموضحة على البطاقة اللون الأخضر Aأو+ A أو  A ++ ، والذى يشير إلى المستوى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية - واللون الأحمر والذى يرمز له بالحرف E، ويشير إلى أقل مستويات الكفاءة والأكثر استهلاكا للطاقة.

-  تتضمن البطاقة بعض البيانات الأساسية عـن المنتج مثل:1- ماركة (الجهاز) الطراز.

 

2- اسم الشركة أو العالمة التجارية.

 

3- سعة الاستهلاك الشهرى للطاقة (ك.و.س).

 

4- مستوى كفاءة الطاقة من A إلى E طبقا للمواصفات القياسية للاختبار.


- أهمية بطاقة كفاءة الطاقة:

1- توضيح مفهوم مصاريف التشغيل للأجهزة لدى المستهلك.

 

2-تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة.

 

3-تقديم مزايا جديدة للتنافس بين المنتجين.

 

4- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك.

 

5-  الحد من انتشار المنتجات منخفضة الكفاءة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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