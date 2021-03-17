شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة بطريقة صحيحة عند شراء الأجهزة الكهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كيفية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة بالأجهزة الكهربائية عند شرائها، وهى كالآتى:
- بطاقة كفاءة الطاقة هى بطاقة توعـوية تساعد المستهلك على اتباع طريقا موثوقا للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية.
- يعبر عن مستويات الكفاءة بالألوان والأحرف الموضحة على البطاقة اللون الأخضر Aأو+ A أو A ++ ، والذى يشير إلى المستوى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية - واللون الأحمر والذى يرمز له بالحرف E، ويشير إلى أقل مستويات الكفاءة والأكثر استهلاكا للطاقة.
- تتضمن البطاقة بعض البيانات الأساسية عـن المنتج مثل:1- ماركة (الجهاز) الطراز.
2- اسم الشركة أو العالمة التجارية.
3- سعة الاستهلاك الشهرى للطاقة (ك.و.س).
4- مستوى كفاءة الطاقة من A إلى E طبقا للمواصفات القياسية للاختبار.
- أهمية بطاقة كفاءة الطاقة:
1- توضيح مفهوم مصاريف التشغيل للأجهزة لدى المستهلك.
2-تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة.
3-تقديم مزايا جديدة للتنافس بين المنتجين.
4- تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك.
5- الحد من انتشار المنتجات منخفضة الكفاءة.