شكرا لقرائتكم خبر عن حى العجوزة يستجيب لليوم السابع ويزيل الحواجز الحديد بـ"جزيرة العرب" لضبط المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب حى العجوزة بمحافظة الجيزة لما تم نشره على صفحات ”الخليج 365” بعنوان "سكان "جزيرة العرب" يطالبون محافظة الجيزة بتنظيم انتظار السيارات"، حيث أفاد أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تم ضبط حركة انتظار السيارات ورفع جميع الحواجز الحديدية المتواجدة أمام العقارات والبنوك، لتسهيل حركة المرور، مع وضع موانع وقوف السيارات فى القطاعات الثلاثة المنتهى رصفها، علما بأن الشارع المذكور لم يتم الانتهاء من تطويره وجارى التعاقد مع شركة لتنظيم الانتظار بطول الشارع لحل مشكلة التكدس المرورى.



وأكد حى العجوزة، أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير الشوارع الرئيسية، حيث تم إعادة استغلال المساحات بالجزيرة الوسطى للشارع، واجراء تنسيق عام للأرصفة للعمل على توسعته، إلى جانب رصفه وإنارته بالكامل.



وكان سكان شارع جزيرة العرب بحى العجوزة بالجيزة، طالبوا محافظة الجيزة بضرورة ضبط شكل انتظار السيارات بالشارع، خاصة بعد قرب الانتهاء من تطوير الشارع، وتسبب انتظار السيارات في توقف حركة المرور بالشارع بشكل مستمر، نظرا لانتظار السيارات بشكل طولى بجانب رصيف الجزيرة الوسطى.