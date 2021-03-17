شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ مصريا يعيش بفرنسا لاختياره ضمن أفضل 20 راقص باليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، راقص الباليه المصرى بفرنسا "لوكا عبد النور"؛ لاختياره للمشاركة بالتصفيات النهائية مسابقة Prix de Lausanne وهى أكبر مسابقة باليه في العالم، ليصبح أول مصرى يتم اختياره للمشاركة فى هذه المسابقة، بعدما أصر على خوض المنافسات بجنسيته المصرية أمام 399 راقصا وراقصة تم تصفيتهم إلى 78، وبعدها وصل للتصفيات النهائية أمام 20 راقصا وراقصة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بما استطاع راقص الباليه المصري بفرنسا لوكا عبد النور، تحقيقه من إنجازات كبيرة على مستوى هذه اللعبة خلال الفترات السابقة، وبجهود أسرته وتنمية حبه للوطن، حتى توج هذا المجهود بوصوله التصفيات النهائية لأكبر مسابقة باليه في العالم يتنافس فيها أمام 20 راقصا من عدة دول حول العالم، ليضيف رصيد جديدا للتفوق المصري في المجال الفني، ويضيف لقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.

كما وجهت وزيرة الهجرة شكرها للراقص المصري لوكا عبد النور ووالده على إصراره على خوض هذه المسابقة العالمية بجنسيته المصرية، بعدما تم رفض مشاركته بالجنسية المصرية نظرا لانتهاء صلاحية جواز سفره فى ذلك الوقت، وبالفعل تم تسجيله بجنسيته وفقا للعدد 49 من كتيب المسابقة، ما يعكس اعتزازه بهويته وجنسيته المصرية، ويثبت أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون المثل والقدوة في الوطنية وحب الوطن.

ولد لوكا عبد النور بالقاهرة فى 28 مارس 2003 لأب مصرى وأم فرنسية التحق حيث مارس الفنون المسرحية في سن مبكرة جدًا.