شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الختامى للحوار الفلسطينى بالقاهرة: نقدر دعم الرئيس السيسى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المجتمعون فى الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة، عن تقديرهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب الفلسطيني، وعلى الجهود التى تبذلها مصر فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحلة كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وبرعاية مصرية كريمة، وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومی الثلاثاء والأربعاء اجتماعا فى القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون بمسئولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى استنادا للمرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطى الوطنى الفلسطینی وإحالتها للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما قدمت رئاسة المجلس الوطنى الفلسطيني، تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطنى الجديد وعدد أعضائه فى إطار تعزيز وتفعیل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما تم اعتبار تقرير مؤتمر الأمناء العامين فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه هذا، وأكد المجتمعون على وحدة الأراضى الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجری الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدی لأية إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.

كما أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

كما وقعت الفصائل المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن فى اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سر العملية الانتخابية.

توجه المشاركون فى الاجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطينى والأسری والأسيرات البواسل، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات.