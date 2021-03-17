شكرا لقرائتكم خبر عن شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة لمحدودى ومتوسطى الدخل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر بفائدة 3%، يتساءل الكثيرون عن تفاصيل وشروط المبادرة الجديدة التى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير.



شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة





محدودو الدخللا يزيد الدخل الشهرى عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة

لا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه

قيمة القسط الشهرى 1127 جنيهًا



شروط مبادرة التمويل العقارى





متوسطو الدخللا يزيد الدخل الشهرى عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة

لا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه

احتمال تحريك السعر عن مليون جنيه نظرًا لارتفاع أسعار العقارات



مبادرة التمويل العقارى





شروط عامة الوحدة كاملة المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات

يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء لكن يجب تشطيبها قبل دخول المبادرة

حظر البيع لأى وحدة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها