شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توجيهات الصحة للمستشفيات لعلاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الصحة والسكان، توجيهاتها إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، والمستشفيات، بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب خطاب قطاع الطب الوقائي للمديريات الصحية، تم التشديد على نشر تعريف حالة مرض الكورونا المحدث وبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة، على جميع المنشآت الصحية والتأكد من دراية الفريق الطبي به.

وأكد قطاع الطب الوقائى، ضرورة التحري عن التاريخ المرضى لأى حالة تعانى من أعراض شبيهة لمرض الأنفلونزا أو مشتبه إصابتها بـ"كوفيد-19".

وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي لـ"الخليج 365" ضرورة الالتزام بإبلاغ الحالات المشتبهة يومياً على البرنامج القومي الإليكتروني لترصد الأمراض المعدية، إضافة إلى التأكيد على أخذ العينات المطلوبة من الحالات المشتبهة، والتأكد من إرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية بالمحافظات.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على ضرورة الالتزام بنموذج إرسال العينات إلى المعامل المركزية بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية، مع توقيع الطبيب المسؤول عن أخذ العينة على هذا النموذج، مع متابعة نتائج العينات باستمرار مع المعامل المركزية والإقليمية وتحديثها.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي: سيتم حصر المخالطين وعمل إجراءات المراقبة اليومية لمدة 14 يومًا، مع تنشيط الترصد القائم على الحدث للاكتشاف المبكر للأحداث الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، موجها بتدريب فرق الترصد على مستوى الإدارات والمستشفيات التابعة للمحافظة، مع التقييم والمتابعة الدورية لأنشطة الترصد من خلال الزيارات الميدانية لمواقع الترصد بالمحافظة، إضافة إلى رفع الوعي لدى الفريق الصحي والمواطنين لتقليل خطر الإصابة بالمرض.