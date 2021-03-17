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"القوى العاملة" بالإسكندرية تكرم العامل المثالي عن فبراير 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحث العاملين على بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وذلك من خلال عمل مسابقات وتقييم أداء العاملين بالمديريات لاختيار أفضل العناصر ومكافأتهم وتكريمهم.

وبحسب بيان اليوم، اختارت اللجنة المشكلة من قيادات مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، محمد عبد العزيز ثابت كعامل مثالي عن شهر فبراير ٢٠٢١ طبقا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف المديرية وتحث جميع الزملاء على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل والعطاء المستمر

وأهدى ياسر سعيد مدير المديرية شهادة تقدير ودرع المديرية له تقديرا لما يقدمه من تعاون وخدمات للزملاء وحسن تعامله مع الجمهور .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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