القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من المجندين (يوليو 2021) -الشروط والمستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين (مرحلة يوليو2021)، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/3/2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الأربعاء، والذي أشار فيه إلى الشروط والفئات المطلوبة، كالآتي:

الشروط والفئات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021

تضمنت الشروط والفئات الآتي:

أولًا- المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2000 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر 2020

حتى آخر يناير 2021.

خريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 1/7 إلى 31/12 من عام 2001 خريجو العام الدراسي 2019/2020، والفترة من أول فبراير2020 إلى آخر يناير2021، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27/3/2021 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 5/4 حتى 22/4/2021.

ثانيًا- المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2020 حتى آخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 1/7 إلى 31/12 من عام 2001، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021, والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28/4/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 16/5 وحتى 19/5/2021.

ثالثًا- المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (يوليو/ أغسطس/ سبتمبر ) عام 2001 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2019/2020، وكذا مواليد أشهر (يوليو/ أغسطس/ سبتمبر) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2000 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2019/2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة, على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 2/5/2021، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق

التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20/5 وحتى 12/6/2021.

رابعًا- غير ذوي المؤهلات (العاديين):

مواليد أشهر (يوليو/ أغسطس/ سبتمبر) من عام 2001 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 12/4/2021، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 24/4 وحتى 10/5/2021.

المستندات المطلوبة للمجندين دفعة يوليو 2021:

بطاقة الرقم القومي- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوي المؤهلات (العاديين) فقط- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب ( البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين لـ(المعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)؛ لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التطوع والتجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين؛ سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي:

(https://tagned.mod.gov.eg)، وكذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: ([email protected])، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195/ 02 - 26339581/ 02)، وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).