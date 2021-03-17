القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين وقصاصي الأثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021, وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/3/2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الأربعاء، والذي أشار فيه إلى الشروط والفئات المطلوبة، كالآتي:

الفئات المطلوبة للمتطوعين بالقوات المسلحة:

1- الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية)، بمجموع 60% كحد أدنى، وبالنسبة إلى الفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود:

يقبل الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية/ راسبو الإعدادية/ الحاصلون على الشهادة الابتدائية/ الملمون بالقراءة والكتابة)، على أن يكونوا من قاطني محافظات (أسوان/ قنا) والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

الشروط العامة للتطوع:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وغير مسموح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، ويشترط موافقة ولي الأمر لمَن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًّا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي درجات الشهادة الإعدادية.

ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب، وألا يقل الطول عن (165) سم، وألا يكون المتقدم للتطوع متخلفًا عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه (غير لائق طبيًّا) لأداء الخدمة العسكرية والوطنية، وألا تقل سن المتطوع عن 15 عامًا ولا تزيد على 25 عامًا، وبالنسبة إلى المتطوعين الأدلاء (قصاصي الأثر) لا تقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا تزيد على 25 سنة عند الالتحاق في 4/12/2021.

المستندات المطلوبة عند التقدم للتطوع:

(صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة، وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم، على أن يتم تسليم أصل المؤهل عند الالتحاق، شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضح بها الرقم الثلاثي لمَن أتم سن 16 عامًا، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضِ على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر + صورة منها، صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولي الأمر لم يمضِ على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر + صورة منها، بيان قيد عائلي مميكن للوالد لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر + صورة منه، عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الشاب 16 سنة، عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة أو ولي الأمر (سارية)، عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4x 6 ألوان، عدد 2 كارت عائلي للأسرة مقاس 10X 15 سم ألوان بخلفية بيضاء، صورة من الموقف التجنيدي لمَن حل عليه الدور للتجنيد، أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس/ المعاهد/ الكليات)، صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة في حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية).

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

تيسيرًا على راغبي التطوع، خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات؛ وهي مناطق التجنيد والتعبئة في (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وطنطا والمنصورة وأسيوط وقنا والمنيا)، وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بمديريات الأمن بالمحافظات غير موجود بها مناطق تجنيد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021، إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021، على أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/4/2021 وحتى يوم الثلاثاء 11/5/2021.

وبالنسبة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر):

يتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان، ومقرها محافظة أسوان، خلف الاستاد الرياضي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021، على أن يبدأ قبول الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/4/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021.

ويمكن لمن يرغب في التطوع الدخول على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة ادارة التجنيد والتعبئة على شبكة الانترنت اعتبارا من 18 / 3 / 2021 حتى يوم 3 / 5 / 2021 على العنوان التالي https://tagcanf.mod.gov.eg

حيث يقوم الشاب باستكمال أوراق التطوع وتسجيل جميع بياناته الشخصية وبيانات المؤهل الدراسي، وطباعة نموذج طلب الالتحاق للتطوع من الموقع محددا به توقيت الحضور إلى منطقة التجنيد التابع لها لسحب ملف التطوع وتحديد توقيتات الاختبارات.