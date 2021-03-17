شكرا لقرائتكم خبر عن دار العلوم ترشح الدكتور محمد نبيل غنايم للحصول على جائزة الملك فيصل العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة على ترشيح الدكتور محمد نبيل غنايم الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بالكلية للحصول على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام.

وقال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد الكلية، إن الدكتور نبيل غنايم مفكر إسلامى كبير، ويعد من أبرز رجال لفكر المشهورين بالاعتدال والوسطية، وله مؤلفات ودراسات عديدة فى أحكام الشريعة الإسلامية، مثل غسل الأموال وشرح كتاب الرسالة للأمام الشافعى، وأحكام الغنيمة فى الفقه الإسلامى، كما قدم دراسات حول قضايا وحقوق المرأة المسلمة.

فى سياق آخر، أوضح عميد دار العلوم، أن المجلس وافق كذلك على قرار إنسانى بإعفاء الطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة من أية رسوم للدراسة أو التدريب .