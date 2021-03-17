شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الزهور يزين الأورمان.. تاريخ أقدم معرض للورود بالمنطقة العربية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة أكثر من 200 عارض تشهد حديقة الأورمان بالجيزة فعاليات معرض زهور الربيع الـ88 وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

معرض زهور الربيع يعد ملتقى المتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كل أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

ويقام المعرض داخل حديقة الأورمان التى تعتبر من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، والمقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.



معرض الزهور

معرض الزهور فى الاورمان



انطلاق معرض الزهور



معرض الزهور بالاورمان