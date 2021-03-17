شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة بالطرق غدا وطقس دافئ بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا، الخميس، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.