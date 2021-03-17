شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك المركزى" يكشف شروط مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطى الدخل، مشيرا في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودى الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه، على ألا يزيد دخل الأعزب عن 4500 جنيها، والأسرة 6 آلاف جنيها شهريا.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما، بالنسبة لمحدودي الدخل، بفائدة 3 %.

وبالحديث عن الدخل المتوسط، أوضح "نجم"، أن الحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطى الدخل، لا يزيد عن مليون جنيها، مشترطا ألا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و 14 ألف للأسرة شهريًا.

وعن بعض الشروط، الأخرى، قال نائب محافظ البنك المركزي، يحصل المستفيد على شقة واحدة فقط، وفي حالة الوفاة تنقل إلى الورثة ، ويجب تسديد باقى الأقساط، كما يشترط أن تكون الشقة كاملة ومشطبة بالمرافق وقابلة للتسجيل ولا يوجد عليها مخالفات.

وتوقع "نجم"، بدء تطبيق المبادرة خلال أقل من أسبوعين، مشيرا إلى أن المبادرة ستغطى 200 ألف شقة، فى حال إذا كان ثمن الشقة الواحدة 500 ألف جنيه، ويزيد العدد في حال انخفاض سعر الشقة عن الـ 500 ألف.