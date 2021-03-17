ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تسلم المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بقسم الترجمة بالمحكمة، وهي أول جهة قضائية تحصل على شهادة الأيزو وأن الشهادة نتيجة لتنوع لغات الترجمة وحسن الأداء .

صرح المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفني والمشرف على قسم الترجمة، أن القسم تم إنشاؤه في 16 إبريل 2020 وبه 4 لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وأن الشهادة التي يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية.

أوضح المستشار عثمان، أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات وأنه يتم حاليا الإعداد لتفعيل خدمة الأونلاين في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

قال مهندس سيد عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة كيو سي اس ميدل ايست (Qes Middel east)، أن شهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات نظام الأيزو 9001 لعام 2015 وأن الشركة المانحة تلك الشهادة احدى جهات مطابقة المواصفات القياسية العالمية بمختلف اصداراتها ومجالاتها، وان الشهادة معتمدة دوليا من خلال المنتدى العالمي للاعتماد (IAF) وكذلك محليا من خلال المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .

حضر اللقاء المستشارون حسام الطماوي ودكتور طارق أبو زيد، ودكتور محمود عبد الفتاح اعضاء المكتب الفني بالمحكمة .