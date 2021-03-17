أحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة لـ271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء، حكمها على 278 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/2 ولواء الثورة" والمقيدة برقم 123 لسنة 2018، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، ورقم 1074 لسنة 2017.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة 67 متهمًا بالسجن المؤبد، و92 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، وأخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وقضت بالبراءة لـ 5 متهمين أخرين.

وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوي للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة والذي يدعي محمود عطا علي، مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، مع إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواءالثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.