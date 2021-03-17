شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد سوق الجملة المتطور بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الانتهاء من انشاء سوق الجملة المتطور بالعريش وتجهيزه للافتتاح ضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل القادم .

وأشار المحافظ خلال جولة تفقديه بالسوق، بحضور هشام الخولي نائب المحافظ، المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، أماني رسلان مدير إدارة الاتحاد التعاوني، محمد عيد اللواء المدير التنفيذى للسوق، وممثلين عن مجلس ادارة السوق والغرفة التجارية بالمحافظة.. إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء ويعد نقله نوعية في المحافظة.. حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز، وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .

وأضاف أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة )، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.. منوها إلى استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب.. إلى جانب المرافق الداخلية، وكذا المرافق الخارجية للمشروع من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى .

كما أشار إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام .

ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة )، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية.. إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية .