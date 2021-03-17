شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الزراعة ويفتتح وحدة المنظفات والمطهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة تفقدية لكلية الزراعة، وكان فى استقباله الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية وافتتحا وحدة المنظفات والمطهرات التى أنشأها مركز الخدمة العامة بالكلية وتضم العديد من المنظفات والمطهرات التى ينتجها قسم الكيمياء.

أشاد مبارك بالمنتجات التى تقدمها الوحدة وتوفير المنظفات والمطهرات المختلفة من أجل المساهمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية زيادة انتاجية الوحدة وحجم العمل بها والاهتمام بالتسويق الخارجى لسد احتياجات المجتمع ككل وعرض المنتجات بمنافذ البيع بالكلية بأسعار أقل من السوق الخارجى، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم للوحدة.

كما شهد مبارك جلسة مجلس الكلية التى انعقدت اليوم والاستماع إلى مقترحات تطوير الأقسام بالكلية والمشاريع البحثية المختلفة لخدمة الطلاب والمجتمع، وأهمية استغلال كافة امكانيات الكلية العريقة التى تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة العمل بمزرعة الكلية البحثية بالراهب وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بها، وانتاجية قطيع الماشية المتواجد بها والتدريب العملى لطلاب الكلية لتنمية مهاراته وقدراته ليكون خريج متميز مواكب لسوق العمل وقادر على المساهمة فى تنمية الزراعة والثروة الحيوانية.

كما تابع مبارك سير العمل بامتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية وتفقد لجان الامتحانات ومدى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وتطبيق قواعد الامتحانات العامة، متمنيا التوفيق لأبنائه الطلاب.