شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة حتى 25 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 حتي يوم الخميس 25 مارس.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية رسميا للتأكيد على المدارس الثانوية بضرورة إنهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية لطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وشدد الخطاب على استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم ، مع التشديد على غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس 25 مارس الجارى.