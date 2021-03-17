شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة حياة كريمة.. إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالفيوم بـ٣٢٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في الفيوم بأنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ضمن مبادرة حياه كريمة.

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بحضور المهندس احمد جابر، رئيس شركة مياه الاسكندرية لتنفيذ وإنشاء المحطة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو ٦٠ ألف متر مكعب يوم وبتكلفة إجمالية نحو٣٢٠ مليون جنية وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لتغطية أكبر عدد من سكان محافظة الفيوم وخاصة مركز يوسف الصديق المستهدف ضمن مبادرة حياه كريمة .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن عمليات إنشاء المحطة بكل مكوناتها من طلمبات وعنابر للمياه العكرة والنقية ومأخذ للمحطة ومروقات ومرشحات سيتم تنفيذها عن طريق شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمتخصصة في هذا المجال بجانب الاشراف من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم .

يذكر أن وفدا من شركة مياه الشرب بالاسكندريه برئاسة المهندس احمد جابر رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة قد قام بجولة تفقدية داخل محطة العزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة .