شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث مشاكل حدائق الأهرام مع رئيس هيئة التعاونيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والسعي نحو إيجاد حلول غير تقليدية تهدف إلي تذليل كافة العقبات والمشاكل التي ترهق مواطني مدينة حدائق الأهرام والنهوض بمستوى الخدمات بشكل متكامل.

وأشار "راشد " إلى أن المحافظة لاتدخر جهداً في التعاون مع الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان من أجل القضاء على جميع الظواهر السلبية والعمل علي توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وذلك من خلال تلبية وحل الاحتياجات الفعلية لقاطنى حدائق الأهرام، مؤكداً أن الإرادة الجادة تستطيع تغير الواقع للأفضل وبها نستطيع تذليل الصعاب.

وناقش خلال الإجتماع عددًا من المشاكل الهامة التي يعاني منها المقيمين بمدينة حدائق الأهرام والتي منها مشكلة النظافة وإلقاء مخلفات القمامة بقطع الأراضي الفضاء والطرق الغير ممهدة وظاهرة إنتشار التكاتك بصورة عشوائية.

ودعماً من محافظة الجيزة لقطاع حدائق الأهرام وجه بتدعيم المدينة من خلال زيادة عمال النظافة إلى جانب تخصيص مبالغ النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية وذلك شريطة قيام الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشأت التجارية والشوارع والإنفاق منها علي المنظومة مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوي النظافة وللعمل علي رضاءهم.

كما شدد على حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة بتفعيل قرار المحافظة الصادر بإلزام جميع المنشأت التجارية والمحال بوضع صناديق للقمامة أمام تلك المنشأت وفي حال عدم الإلتزام يتم توقيع غرامات مشددة عليهم. بالإضافة إلى التنسيق مع متعهدى النظافة القائمين حالياً بأعمال الجمع من المدينة والتأكيد عليهم بتكثيف أعمال النظافة بالشكل الأمثل وحثهم علي بذل المزيد من الجهد وفي حال عدم الإلتزام بالتعليمات يتم إتخاذ الإجراءات القانوية حيالهم .

كما أكد محافظ الجيزة على دراسة إمكانية إستغلال الميادين والشوارع في وضع اللوحات الإعلانية بشكل حضاري لتحقيق عائد مادي للإنفاق منه علي تطوير الخدمات بالمدينة ، إلي جانب التعاون مع الجمعية في إستغلال جميع قطع الأراضي الفضاء كأماكن إنتظار للسيارات للتصدي بكل حزم لظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع والميادين وتوفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين.

وتطرق إلى ضرورة قيام الجمعية بالإستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى الأمن والتي لديها الخبرة الكافية لإحكام السيطرة علي بوابات مدينة حدائق الأهرام .

ومن جانبه، قال اللواء حسام الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إنه سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضي الفضاء الغير مستغلة والتنبيه عليهم بحسن إستثمار قطع الأراضي الإستثمار القانوني الأمثل وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم بالإضافة إلي أنه سيتم التعاون مع المحافظة لشن حملات مكبرة للقضاء علي كافة مظاهر الإهمال والسلبيات الموجودة بالمدينة.