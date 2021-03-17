شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تحتفل بالوزيرات بمناسبة يوم المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه، صباح اليوم، بالوزيرات بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي تحتفل به مصر في 16 مارس من كل عام.

وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

.احتفال الحكومة بالوزيرات بيوم المرأة المصرية