شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 80 منزلًا ضمن مشروع بشائر الخير في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تسليم عقود تمليك منازل المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير تحت شعار بيتك مصنعك غيطك شمال مدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، أن تم تسليم عقود المرحلة الثانية من المشروع وهي منازل القرية الثانية بواقع 80 منزلًا، حيث يمنح المستفيد منزل شامل الآثاث والفرش، وبه ملحق بمساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 أفدنة، ضمن المشروع الذي يتضمن 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالي 200 منزلًا ضمن مشروعات الجذب السكاني الذي تنفذها المحافظة.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد أعلنت في ديسمبر 2016 عن تنفيذ مشروع القرى النموذجية تحت شعار بيتك هو مصنعك وغيطك بمركز الخارجة، ويهدف المشروع إلى إقامة مجتمعات عمرانية وزيادة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على استخدام البيوجاز كوقود حيوى من خلال وحدات البيوجاز الملحقة بالمنازل.