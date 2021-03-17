شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» تنجح في تركيب دعامة مغطاة لتمدد بالشريان الأورطي لمسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي، بمستشفى بنها الجامعي، في تركيب دعامة مغطاة لتمدد بالشريان الأورطي البطني لمريض يبلغ من العمر ٨٠ عاما، يصعب فيه التدخل الجراحي، للمرة الأولى داخل الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

ترأس الفريق الطبي داخل المستشفى الجامعي ببنها، الدكتور شريف عمر الكرداوي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، باستخدام التقنيات الحديثه داخل وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية.

وقال «القاضي»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن العملية تمت بنجاح، والمريض في حالة جيدة داخل المستشفي لاستكمال البرنامج العلاجي، موجها الشكر والتقدير لقسم الجراحة برئاسة الدكتورة عماد عبدالحافظ رئيس قسم الجراحة، والدكتور السيد عفيفي عبدالمعبود، أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدمويه بجامعة بنها.

واكد حرص الإدارة على اجراء مزيد من العمليات الجراحية داخل وحدة جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بجامعة بنها وتكون نواة لإنشاء قسم جراحة أوعية دموية.