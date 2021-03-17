شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف الطريق المار أمام الموقف العمومي في فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق المار أمام الموقف العمومي ومستشفى شريف عمر بمدينة فاقوس، بطول 540 متر وعرض 8 أمتار والمقام بتكلفة 5 مليون جنيه، كونه يمثل محوراً مرورياً هاماً يربط بين شارع الإنتاج وطريق فاقوس الحسينية فضلاً عن فك الإختناقات المرورية بالمنطقة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالطريق، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه، لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.