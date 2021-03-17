شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 وإصابة 209 شخصًا بكورنا خلال 48 ساعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج المعامل المركزية بوزارة الصحة، ارتفاع حالات الإصابة بمحافظة المنيا، خلال اليومين الماضيين، بلغت 209 إصابة، ووفاه 4 أشخاص .

وأكد مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، إيجابية مسحات كورونا في اليوم الأول 151 حالة إصابة، ووفاه 4، وفي اليوم الثاني ايجابية 58 حالة إصابة، بإجمالي، 4 حالات وفاه، وإصابة 209 شخصا، معظمهم علاج منزلي .

من جانبه قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، إلغاء فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة.