شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء وحدة حياة كريمة بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية نهطاي وأعمال إدخال الصرف الصحي بقرية شبراملس حيث تم مد خطوط الصرف الصحي بطول ١١٠٠ متر وجاري الانتهاء من ٤٠٠ متر آخرين بنهاية يونيو المقبل، كما تفقد المحافظ أعمال محطة الرفع بالقرية المقامة على مساحة ٩٠٠ متر بإجمالي تكلفة ٢٠ مليون جنيه وجاري الانتهاء منها منتصف العام الجاري حيث ستخدم قرى (العزيزية، شبراملس، شتتا وكفر ششتا).

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ قطعة أرض تبرع بها الأهالي لإقامة محطة رفع بقرية ششتا، التي تم الانتهاء من مد الخطوط بها بنسبة ٨٠٪، كما تفقد أعمال إدخال الصرف الصحي بقرية كفر ششتا، ومن جانبه أوضح المهندس المشرف على أعمال الصرف الصحي أنه بنهاية المبادرة سيتم إدخال خدمات الصرف الصحي بجميع قرى مركز زفتى والبالغ عددها ٥٤ قرية، حيث تم الانتهاء من ٣٨ قرية وجاري الانتهاء من ١٦ آخرين.

ومن جانبه، وجه المحافظ، رئيس مدينة زفتى بالتواصل مع الأهالي للتبرع بقطع أراضي لإدخال خدمات الصرف الصحي بالعزب التابعة لقرى زفتى وعددها ٨٨ عزبة وتابع، كما وجه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدخال الصرف الصحي بكافة المباني داخل مركز ومدينة زفتى.

وفي إطار الاهتمام بتنمية المواطنين وتقديم خدمات أفضل، تفقد محافظ الغربية القافلة الاجتماعية بقرية كفر شبرا اليمن والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم مساعدات نقدية ل ٣٠٠ أسرة بإجمالي ٦٠ ألف جنيه كما تسليم مساعدات عينية ل ٣٠٠ أسرة أخرى بجانب ٦ جهاز عرائس.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة شرشابة الثانوية المشتركة، حيث أوضح المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه سيتم الهدم والبناء وتسليم المدرسة خلال ٦ أشهر بإجمالي تكلفة ٨ مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة الجارية بمدرسة محمد سلامة المداح والتي سيتم الانتهاء من تطويرها الأسبوع المقبل، وخلال الجولة استمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجهاً بحلها على الفور.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ ٥٤ مشروع في قطاع الغاز بإجمالي ٥٤٢ مليون جنيه، ٣١٦ مشروع في قطاع مياه الشرب بإجمالي ٣٤٢ مليون جنيه و٩ مشروعات في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٦٤٨ مليون جنيه.