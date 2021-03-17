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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك ،صلاة القداس الالهى اليوم الأربعاء، بمناسبة افتتاح سنة القديس يوسف والعائلة في أبرشية الاسكندرية للأرمن الكاثوليك، التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس.

وشارك فى صلاة القداس الالهى، جانباً إلى أبناء الرعية والمؤمنين من سائر الكنائس، والأنشطة الرسوليّة التابعة لأبرشية .

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

وعقب قراءة الانجيل المُقدّس، القى المطران كريكور اوغسطينوس عظةً باللغتين الأرمنية والعربية عن القديس يوسف حارس العائلة ومربي يسوع وشفيع الكنيسة الجامعة، موضحاً الفضائل التي تزين بها هذا القديس العظيم، وطلب منه أن يحفظ عائلاتنا بالقداسةِ والإيمان والمحبّة والأمانة والإخلاص، وأن يرفع الله مرض كورونا من العالم ويضع السلام بين الشعوب وخاصةً في الشرق الأوسط.

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

وبعد الكلام الجوهري، رُفعت الطلبات من قِبل راهبات الحبل بلا دنس وممثلو العائلات والشمامسة والأنشطة الرسوليّة، كورال الكلمة والجمعية الخيرية والليجيو ماريه والكشافة والفوكولاري والأطفال الصلوات باللغات الارمنية والفرنسية والعربية .

وفِي نهاية القداس تلى الجميع الصلاة الخاصة بالقديس يوسف البتول، ثم منح راعي الأبرشية البركة الأخيرة لجميع المؤمنين، وبعد القداس تبادل الجميع التهاني مع المطران كريكور اوغسطينوس في باحة الكنيسة .

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك يفتتح سنة القديس يوسف والعائلة بقداس إلهي (صور)

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