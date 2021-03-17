شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعقد جلسة حوار مجتمعي بمدينة مغاغة حول مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جلسة حوار مجتمعي مع القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز مغاغة، شمال المحافظة بقاعة حورس بمدينة مغاغة، في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التي يعقدها المحافظة، لمناقشة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

يرافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد محمود ابو زيد، نائب المحافظ، وعدد من وكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قال محمد أبوليلة، رئيس مركز مغاغة، إن جلسة الحوار تعقد وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، مؤكدا دعوة المهتمين بالشأن الخدمي لحضور جلسة الحوار.