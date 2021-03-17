شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية: دعم متواصل من الوزارة لتطوير مستشفي الصدر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، وتوجيهاتها بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، والإنتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق، والتي شهدت تغير شامل في مختلف الأقسام الطبية بها، للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لممثلي وزارة الصحة والسكان، ومن بينهم المهندس محمود عبدالسلام رئيس قطاع الإنشاءات، والمهندس هيثم بدر المدير التنفيذى بالقطاع، وأيضاً الشكر للشركة المصرية للمقاولات والمنفذة للأعمال، متمثلة في اللواء محمد سليمان رئيس مجلس الإدارة، وشركة المروان للمقاولات، ممثلة في المهندس خالد حافظ رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفى أبوشقره رئيس القطاع التنفيذي للمستشفيات بالشركة، وجميع طاقم العمل من الإداريين والمهندسين والتنفيذيين بالشركة، على ما بذلوه من جهود مخلصة، لجعل المستشفي بهذا المظهر المشرف، والتوسعات التي تمت بالأقسام الطبية، وكذلك إضافة أقسام طبية جديدة في وقت قياسي، متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار، والاستمرار بهذا العطاء في مسيرة العمل، وتطوير مستشفي حميات الزقازيق، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.