شكرا لقرائتكم خبر عن كان عضوا في نقابة الصحفيين .. 20 معلومة عن البابا شنودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث، البابا الـ117 للكنيسة وأشهر ال

"المصرى اليوم " ترصد في سطور 20 معلومة لايعرفها الجميع عن البابا شنودة الثالث :

1- البابا شنودة من مواليد 3 أغسطس 1923 في قرية "سلام" بمحافظة أسيوط وكان اسمه نظير جيد روفائيل.

2- التحق بجامعة فؤاد الأول قسم التاريخ وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.

3. التحق بالكلية الإكليرية في السنة النهائية بكلية الآداب .

4. تخرج من الكلية الإكليريكية بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات وعمل مدرساً للغة العربية ومدرسًا للغة الإنجليزية.

5. حضر فصولًا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذاً وأستاذاً في الكلية نفسها وفى ذات الوقت .

6. كان خادمًا بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة في حي شبرا بالقاهرة

7- كان طالبًا بمدارس الأحد ثم خادمًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينات.

8- رسم راهبًا بإسم أنطونيوس السرياني في يوليو 1954

9- تمت سيامته قساً بعد سنة واحدة من رهبنته .

10- من عام 1956 حتى عام 1962 عاش في مغارة تبعد نحو 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

11- عمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959.

12- كان أول أسقف للتعليم المسيحي في عام 1962.

13- عندما توفي البابا كيرلس السادس في عام 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد وتوج البابا شنودة الثالث في هذا العام.

14- أنشأ العديد من الأديرة القبطية خارج مصر وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة المتهالكة كأول بطريرك ينهج هذا النهج.

15- اتجه البابا شنودة الى فى الصحافة وخاصة جريدة "الأهرام" كما كان محررًا ثم رئيسًا للتحرير في مجلة "مدارس الأحد".

16- كان عضوًا في نقابة الصحفيين فى عام 1966 برقم " 156"

17- كان شاعرا وله العديد من القصائد الشعرية .

18- هو أول بابا يرسم أسقفًا عامًا للشباب وهو الأنبا موسى.

19- أول بابا يتيح للمرأة الكتابة في مجلة الكنيسة وهي مجلة "الكرازة"، حيث سمح لنبيلة ميخائيل يوسف كتابة باب "روائع العلم" وهي نفسها أول امرأة عضوة في المجلس الملي العام منذ عام 1989.

20- أول بابا يقيم حفلات إفطار رمضانية لكبار السياسيين وفعاليات المجتمع المصري السياسية منذ عام 1986.

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