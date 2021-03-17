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مدير تعليم المنوفية يعقد اجتماعًا مع مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية اجتماع مدير التفتيش والمتابعة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم مع الموجهين العموم للتوجيه المالي والإداري بالمديرية والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية .

تناول الاجتماع الوقوف على موقف الفائض المرحل بالمدارس الرسمية للغات ( التجريبية ) وموقف توريد حصة الصندوق من الوحدة المنتجة والمدارس الخاصة والدولية واليابانية وحصة الصندوق من استخراج بيانات النجاح للعامين الدراسيين 2019/2020 وعام 2020/2021 كما تناول الاجتماع الوقوف على نسبة سداد الطلاب للمصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بكافة أنواعها وما تم اتخاذه حيال الطلاب الغير مسددين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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