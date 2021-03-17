شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يعقد اجتماعًا مع مسؤول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية اجتماع مدير التفتيش والمتابعة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم مع الموجهين العموم للتوجيه المالي والإداري بالمديرية والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية .

تناول الاجتماع الوقوف على موقف الفائض المرحل بالمدارس الرسمية للغات ( التجريبية ) وموقف توريد حصة الصندوق من الوحدة المنتجة والمدارس الخاصة والدولية واليابانية وحصة الصندوق من استخراج بيانات النجاح للعامين الدراسيين 2019/2020 وعام 2020/2021 كما تناول الاجتماع الوقوف على نسبة سداد الطلاب للمصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بكافة أنواعها وما تم اتخاذه حيال الطلاب الغير مسددين.