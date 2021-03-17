شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لرد تابلت طلاب الثانوية العامة بعد نجاحهم فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لما تردد بشأن رد طلاب الثانوية العامة أجهزة التابلت إلى المدرسة بعد نجاحه فى امتحانات الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أن إتاحة محتوى رقمى للطلاب يتطلب توفير أدوات وصول الطلاب إليه لتحقيق أكبر استفادة، موضحة أن الوزارة نجحت في توزيع قرابة 2 مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين وربطها المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصرى، قائلة: نظام البوكليت تم إلغاؤه ولن يعود، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد إلكترونيا والتصحيح أيضا سيكون إلكترونى.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاستثمار في بنك المعرفة من 2016 حتى اليوم فى جميع المجالات، ومجانى لجميع المواطن، مضيفة أنه تم تسليم قرابة 2 مليون جهاز تابلت، ويبلغ ثمن التابلت 240 دولارا، وكلفت مرحلة الثانوية العامة الدولة 9 مليارات جنيه.

وأضافت الوزارة ، أن تكلفة إنتاج المحتوى بالغات على بنك المعرفة تكبدته الدولة، وكذلك منصة ذاكر ومنصة التعلم على التابلت، بالإضافة إلى أنه فى خلال الأسبوع القادم فتح مجموعة مدرستنا على القنوات للشرح كيف المذاكرة على بنك المعرفة.

وفرضت وزارة التربية والتعليم على الطلاب سداد رسوم تأمين على أجهزة التابلت تقدر بـ" 100 جنيه سنويا للطلاب من الصف الأول حتى الثالث الثانوى.