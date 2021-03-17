شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانان تجريبيان وبنوك أسئلة.. أبرز استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ عدة خطوات، فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه تم فتحت باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب منذ يناير الماضى، وتمكن أكثر من 90% من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بشكل إلكترونى، وسوف ينتهى موعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية 25 مارس الجارى.

وأوضحت وزارى التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانين تجربيين للطلاب فى شهرى أبريل ويونيو لتدريب الطلاب على الأسئلة، كما تم تجهيز بنوك الأسئلة التى سوف يأتى منها الامتحان، كما أن الأسئلة ستكون عبارة عن اختيار من متعدد فى الامتحانات، وستعقد الامتحانات بشكل إلكترونى، كما تم البدء فى خطوات اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات فى يوليو 2021، كما أنه جار تجهيز منصات الامتحان بشكل يسمح بوصول الامتحان لكل طالب دون مشكلات تقنية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات دفعة العام الدراسى الجارى، 2020،2021، موضحة أنه على الطالب الدخول على الوزارة وتحديد أيقونة تسجيل الاستمارة وكتابة الايميل الموحد الخاص به، والذى يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول، إضافة إلى كتابة الرقم السرى، لافتة إلى أنه بعد الدخول على الاستمارة يجب أولا أن يقوم الطالب بمراجعة بياناته قبل الطباعة للتأكد من عدم وجود أخطاء فيها أو بيانات غير دقيقة.

وشددت الوزارة، على أن الطالب يجب أن يتأكد بشكل صحيح من اختيار اللغة الثانية، فرنساوى أو ألمانى أو أسبانى أو إيطالى"، والشعبة علمى علوم أم رياضة، موضحة أنه بعد التأكد من صحة البيانات يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة فى ملف pdf"، مؤكدة أن طباعة الاستمارة متاح فى أى مكان سواء المدرسة أو المنزل.