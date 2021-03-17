شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم قطعة أرض لإقامة محطة صرف ضمن «حياة كريمة» بناصر في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

حيث ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر «برئاسة على يوسف» متضمناً الإشارة إلى تسليم قطعة أرض بقرية طنسا الملق للجهات المعنية والتنفيذية عقب الانتهاء من إجراءات تخصيصها بغرض إقامة محطة رفع للصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاءات بينما تم التنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف للمرور على بعض القرى بدائرة المركز لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك لمياه الشرب.

فيما تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بمدخل المدينة وبعض المناطق والعمارات السكنية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، والمجالس القروية التابعة، كما تم متابعة التزام أصحاب المنشآت التجارية والورش الحرفية والمقاهي بقرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.