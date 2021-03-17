شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة التعامل الفوري في المهد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدي لملف البناء المخالف والعشوائي وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الاطار، صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأن إجمالي ما تم إزالته خلال النصف الاول من شهر مارس الجاري بلغ ( 15) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (18 قيراط و20 سهم) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى بشبين الكوم بمساحه (١9سهم)، كما تم إزالة فورية لـ( 5) حالات تعدى بمركز أشمون بمساحه (قيراط و17 سهم)، وكذا إزالة في المهد لـحالة تعدى بناحية تلا بمساحه (2قيراط ).

وأضاف «الجمل» أنه استمرارا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لـحالة تعدى بالباجور، فضلا عن إزالة في المهد لـ (4) حالات تعدى بمركز قويسنا بمساحه (10قيراط و4سهم)، وإزالة حالة تعدى أخر ببركة السبع بمساحه (٤قيراط).

وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة .